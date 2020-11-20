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وسائل إعلام أمريكية: ولاية جورجيا تصدق رسميا على فوز بايدن بعد إعادة الفرز يدويا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 07:53 م
وسائل إعلام أمريكية: ولاية جورجيا تصدق رسميا على فوز بايدن بعد إعادة الفرز يدويا بايدن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن ولاية جورجيا صدقت رسميا على فوز بايدن بعد إعادة الفرز يدويا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان مستشار قانونى بارز للرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن، قال اليوم الجمعة، إن النواب فى ولاية ميشيجان الأمريكية، لا يمكنهم تغيير نتيجة التصويت الرئاسى فى الولاية الحاسمة التى ساعدت بايدن على الفوز بالرئاسة.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن بايدن فاز على ترامب بفارق 12284 صوت، وفقا للنتائج النهائية للتدقيق. ويعد هذا انخفاض طفيف لبايدن مقارنة بنتائج ما قبل التدقيق.

 وقال المسئولون مرارا إن المراجعة أكدت عدم وجود تزوير أو مخالفات على نطاق واسع فى الانتخابات، وبموجب قانون الولاية، فإنه من المطلوب أن تؤكد جورجيا نتائج هذه الانتخابات بحلول اليوم.

 وقال وزير خارجية جورجيا الجمهورى براد رافينسبيرجر، إن أول مراجعة يدوية تاريخية على مستوى الولاية أكدت من جديد أن نظام التصويت الورقى الآمن الجديد فى الولاية يحسب بدقة النتائج ويسجلها. وتابع قائلا إن هذا هو الفضل فى العمل الشاق الذى قام به مسئولو الانتخابات المحليون الذين تحركوا سريعا  للقيام بمهمة بالغة الأهمية ولإتمامها فى فترة زمنية قصيرة.

وكان ترامب قد قال أمس الخميس على تويتر، إن هناك الآلاف من الأصوات التى لم يتم عدها تم اكتشافها فى مقاطعات بولاية جورجيا، وأضاف ترامب على تويتر إنه عندما تحدث عملية مطابقة التوقيع الأكثر أهمية، فإن الولاية ستنقلب لصالح الجمهوريين وسريعا جدا.. افعلوا ذلك.

وذكر ترامب فى تغريته حاكم ولايو جورجيا برايان كيمب.

وكان وزير خارجية ولاية جورجيا قد صرح لقناة سى إن إن الأمريكية فى وقت سابق الخميس، وقال: "لا أعتقد أن إعادة فرز الأصوات ستغير النتيجة وهي فوز بايدن بالولاية"، وفقا لمصادر إعلامية.

 


ترامب

جورجيا

بايدن

الانتخابات الامريكيه

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