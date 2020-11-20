وسائل إعلام أمريكية: ولاية جورجيا تصدق رسميا على فوز بايدن بعد إعادة الفرز يدويا

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن ولاية جورجيا صدقت رسميا على فوز بايدن بعد إعادة الفرز يدويا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان مستشار قانونى بارز للرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن، قال اليوم الجمعة، إن النواب فى ولاية ميشيجان الأمريكية، لا يمكنهم تغيير نتيجة التصويت الرئاسى فى الولاية الحاسمة التى ساعدت بايدن على الفوز بالرئاسة.