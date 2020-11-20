وزير التعليم: القصة مقررة بجميع المراحل الدراسية وأسئلة عنها فى الامتحانات

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القصة مقررة كما هو الحال فى كل المراحل الدراسية، وسوف يكون هناك أسئلة على القصة فى الصفين الأول والثانى الثانوى، ومنها المقالية أما فى الثانوية العامة فسوف يكون هناك أسئلة أيضا، ولكن ليست بحاجة إلى استخدام القلم أو تصحيح بشرى.



وأضاف وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية: أن "القصة مطلوبة ومقررة ونمتحن فيها بشكل مختلف ولم يتم إلغائها"، قائلا: "القصة موجودة منذ عشرات السنين ولكن الجدل فى عالم السوشيال ميديا أصبح حرفة الكثيرين والمؤسف أن البعض يتمنى أن لا يقرأ القصة لمجرد أنها ليست فى الامتحان وكأن القراءة ليست مهمة أو نافعة أو جزء من الثقافة العامة".



وقال الوزير: "كل هذا الجدل حتى يتفادى البعض قراءة قصة الأيام لعميد الأدب العربى طه حسين، أتمنى أن نتفكر جميعا لماذا نتعلم، وأن نسترجع حب التعلم والمعرفة وليس عبادة الدرجات والشهادات بلا ثقافة وبلا علم، والطريق طويل حتى نعود لما كنا عليه من تقدير واحترام للعلم والعلماء".





