هطول أمطار بالشرقية والأجهزة التنفيذية تكثف جهودها لرفع المياه بالشوارع,, صور

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بشفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، تزامناً مع سقوط الأمطار التي شهدتها بعض مراكز المحافظة.



وأكد المحافظ، أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، فى انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أى أزمات محتملة والتعامل الفورى والسريع لأى مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.



وكان محافظ الشرقية قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار، موجهاً بضرورة مراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها فى سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب فى إعاقة حركه المواطنين والسيارات، وكذلك الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.