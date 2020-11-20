هجوم نارى من باباجان على أردوغان: أنت سبب فقر هذه الأمة نتيجة لسياستك الفاسدة

كتب محمود العمرى

اتهم وزير الاقتصاد الأسبق وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التسبب في إفقار الأمة التركية، وبيع الوطن بالسياسات النقدية الفاسدة.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر حزب ديفا، ونشره موقع تركيا الآن، قال باباجان لأردوغان "لقد قلت من قبل إن الفائدة المرتفعة خيانة للأمة، لماذا ترفعها الآن؟ عليك أن توضح للأمة سبب رفع الفائدة، أنت سبب فقر هذه الأمة".

وأضاف باباجان: "إذا لزم الأمر، فنحن بحاجة إلى تناول بعض مسكنات الألم في هذه المرحلة لتحمل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية" مخاطبا أردوغان: "بيع الوطن والتخلي عنه يأتي من خلال سياسات نقدية فاسدة مثل رفع الفائدة، والتضخم المرتفع، وسوء الإدارة المالية، وإهدار موارد الدولة".

وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي التركي انخفض إلى سالب 39 مليار دولار، متهما الرئيس التركي بإهدار أكثر من 130 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي حققتها الأمة على مر السنين بعرق شعبها خلال عامين فقط.

وأردف: "تضاعف دين الخزانة تقريبًا في عامين إذ ارتفعت ديون الخزانة إلى تريليون و860 مليار ليرة، منذ توليك منصب رئيس الحزب في عام 2018، وإسناد إدارة الاقتصاد لأقاربك، ومن ثم اختفاء صهرك الذى عينته وزيرا، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة، وأصبح من بين كل ثلاثة أشخاص شخصا عاطل عن العمل في بلدنا".