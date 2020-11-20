نيويورك تايمز: ترامب يستهدف ولاية ميتشيجان فى خطته لقلب نتائج الانتخابات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكى ترامب عجل من محاولاته للتدخل فى العملية الانتخابية، وقام بخطوة غير عادية بالتواصل مباشرة مع المشرعين الجمهوريين من ولاية ميتشيجان ودعاهم إلى البيت الأبيض اليوم الجمعة، لإجراء مناقشات مع استعداد الولاية للتصديق على أن جو بايدن هو الفائز فى انتخابات الرئاسة بها.

وأوضحت الصحيفة أن ميتشيجان أصبحت بالنسبة لترامب وحلفائه الجمهوريين الهدف الرئيسى فى حملتهم لتخريب إرادة الناخبين الذين أيدوا بايدن فى الانتخابات الأخيرة، واتصل ترامب بواحدة على الأقل من مسئولى الانتخابات الجمهوريين فى منطقة ديترويت هذا الأسبوع بعدما صوتت للتصديق على الفوز الكاسح لبايدن فى المنطقة، والآن يخطط للقاء مشرعين قبل الموعد النهائى للتصديق على نتائج انتخابات ميتشيجان المقرر يوم الاثنين المقبل.

وقال العديد من المستشارين إن الرئيس سأل أيضا مساعديه عن المسئولين الجمهوريين الذين يمكن أن يتصل بهم فى الولايات الرئيسية فى إطار جهوده لمنع التصديق على النتائج التى من شأنها أن تضفى طابعا رسميا على فوز بايدن بالرئاسة. وأوضحت نيويورك تايمز أن ترامب وحلفاءه يتبعون على ما يبدو نظرية قانونية مشكوك فيها للغاية مفادها أنه إذا لم يتم اعتماد النتائج، يمكن أن يتدخل المشروعون الجمهوريون وييعنيون ناخبون مؤيدون لترامب فى ولايات فاز بفيها بايدن، وهؤلاء سيدعمون ترامب عندما ينعقد المجمع الانتخابى فى 14 ديسمبر.

وأكدت الصحيفة أن محاولات الجمهوريين لتغيير نتيجة التصويت الشعبى ستفشل، حيث أقر العديد من حلفاء ترامب بالنتائج، وقد عانت هذه المحاولات بالفعل من هزائم شبه كاملة فى المحاكم فى عدد من الولايات من بينهما خسارة أمس الخميس عندما حكم القضاة فى جورجيا وأريزونا فير غير صالح حملة ترامب وحلفائها، كما تعرض الرئيس ترامب لضربة انتخابية أخرى بإعلان ولاية جورجيا استكمال إعادة فرز الأصوات مؤكدة فوز بايدن فيها.