نائب ترامب: الولايات المتحدة لم تكن أكثر استعدادا من اليوم لمواجهة كورونا

كتب أحمد عرفة

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تكن أكثر استعدادا من اليوم لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف مايك بــــنـــــس: أؤكد للشعب الأمريكي أننا لن ندخر أي جهد لتوفير اللقاحات للشعب الأمريكي.

وفى وقت سابق قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و465 ألفا و722 إصابة، بزيادة 165087 حالة عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 249670 بعد تسجيل 1836 حالة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.