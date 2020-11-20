مدير المعهد الأمريكى للحساسية: طرح لقاح كورونا لعامة الناس نهاية ديسمبر

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أنتونى فاوتشى، مدير المعهد الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على إجراءات لتخفيف الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف مدير المعهد الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، أن هناك نوعين من اللقاحات المتاحة حتى الآن للوقاية من كورونا هما من إنتاج شركتي فايزر ومودرنا.

وأوضح مدير المعهد الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، أن السرعة في التوصل للقاحات للوقاية من كورونا لم تقوض عامل السلامة، متابعا: سنطرح اللقاح الخاص بالوقاية من كورونا لعامة الناس في نهاية ديسمبر كحد أقصى.