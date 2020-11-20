مدرس فيزياء يخترع جهاز للوقاية من كورونا ويسمح بالاختلاط.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

مسعد عبد الفتاح إبراهيم عواد كبير معلمين فيزياء ورئيس قسم الفيزياء بمدرسة الناصرية الثانوية بنين إدارة شرق التعليمية إسكندرية، اخترع جهاز الأول فى العالم بفكرته وتصميمه للوقاية من كوفيد 19 ومن الفيروسات عامة التى تنتقل عبر الهواء كما أن الجهاز يقضى على ظاهرة التباعد الاجتماعي الافقى وتحويلها إلى تباعد رأسى والذى يسمح بالعمل والاختلاط فى جميع مجالات العمل ولانشطة بصورة طبيعية وآمنة والجهاز يسمح بعودة الاقتصاد كسابق عهده وبنفس الكثافة العمالية مما يقضى على البطالة وتوفير أموال الدولة.





وأشار مسعد عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الجهاز عبارة عن قناع خفيف الوزن مقسم من الداخل إلى مجسم محكم حول الانف مثبت على قاعدته من أمام فتحتى الانف أدوات تتصل بأنبوبى الشهيق والزفير ،عند الشهيق لا يتم إلا من خلال أنبوب الشهيق والذى يرتفع فوق الرأس .

وحول مميزات الجهاز وفاعليته ،قال أنه يقوم بعزل نواتج إفرازت العطس عن الوسط المحيط بصورة أمنة ،والفصل تماما بين اتجاه مدخل هواء الشهيق ومخرج هواء الزفير مما يساعد على تجديد هواء التنفس باستمرار وعدم الاختناق مما يزيد من مناعة الجسم ضد الوباء.

كما أن الجهاز يلغى التباعد المكانى بين الاشخاص بصورة طبيعية وآمنة من خلال التباعد الرأسى بالشهيق والزفير مما يساعد على العمل والاختلاط فى جميع مجلات الحياة الاقتصادية بصورة طبيعية وآمنة والقضاء على البطالة وتلاشى الخوف والقلق والتوتر من الإصابة بالعدوى.

وأضاف قائلا إن القناع يثبت برباط حول الرأس وهو خفيف الوزن وسهل الاستخدام وذو كفاءة عالية ومن خامات بسيطة غير قابلة للبلل.

وحول شرح أجزاء الجهاز ،أوضح "مسعد عبد الفتاح "أن الزفير يتم من خلال أنبوب الزفير والذى طوله يساوى طول الشخص تقريبا ويتدلى على أحد جوانب الشخص لأسفل ويكون أنبوب الشهيق مغلق تمام وبذلك تم الفصل وعدم الخلط بين هواء الشهيق والزفير فيكون الهواء متحددا باستمرار و سهولة التنفس بشكل طبيعى وساعد على التدريب الجيد على التنفس،وعند التحاور والاختلاط ستكون مسافة التباعد المكانى الاجتماعى هى 2 متر واكثر ولكن بطريقة رأسية وصحيحة وأمنة





وحول شرح القسم الثانى للقناع يقول:"هو عبارة قناع مجسم ومحكم ذو إنتفاخ أمام الفم ومثبت عليه من أعلى مجموعة رشاش يتصل بمستودع مطهر ومن أسفله فتحة مجمعة تتصل بكيس خارج القناع ،وعند العطس يقوم الشخص بفتح انبوب المطهر فيتحرك المطهر للسطح الداخلى لقناع الفم وينتشر مع رزاز العطس ليتجمع الى الفتحة السفلية الى كيس المجمع وبذلك يتم فصل نواتج العطس المحمل بالعدوى من أى سخص للوسط المحيط فنحافظ على عدم تفشى الوباء

وقد قامت إدارة شرق التعليمية برئاسة همت أبو كليلة ،مدير عام إدارة شرق التعليمية بتكريم مدرس الفيزياء على ما قدمه من إختراع يساهم فى الحد من إنتشار فيروس كورونا و يقضى على مشكلة التباعد الإجتماعى ،وتقدمت إليه بالشكر و تسليمه شهادة تقدير على مجهوداته فى هذا المجال.



الجهاز



ايصال ايداع براءة اختراع