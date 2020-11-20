محاولات إنقاذ 4 مواطنين سقط عليهم عقار بحى الجمرك في الإسكندرية.. فيديو

كما ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين عند النزول للضرورة القصوى، بتوخي الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

•تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.