اليوم السابع
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محاولات إنقاذ 4 مواطنين سقط عليهم عقار بحى الجمرك في الإسكندرية.. فيديو

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:32 م
محاولات إنقاذ 4 مواطنين سقط عليهم عقار بحى الجمرك في الإسكندرية.. فيديو انهيار عقار
الإسكندرية - جاكلين منير

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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين عقب سقوط سقف الدور الثالث والأخير بعقار في نطاق حى الجمرك بالإسكندرية حتى سقف الدور الأرضي. ونظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية، ناشدت محافظة الإسكندرية السادة المواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة. 

كما ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين عند النزول للضرورة القصوى، بتوخي الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
 
•تقليل التحرك بالسيارات  للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. 
 
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
 
• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. 
 
• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. 
 
• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. 
 
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

 


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