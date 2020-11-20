محافظ الوادى الجديد يعلن استكمال زراعة 145 ألف شجرة زيتون بالفرافرة

الوادى الجديد – فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن استكمال تنفيذ مشروع لزراعة وإنتاج الزيتون على مساحة 1000 فدان في منطقة أبو منقار بالفرافرة، حيث جرى الانتهاء من زراعة 400 فدان كمرحلة أولى تمثل 75 ألف شجرة زيتون من إجمالي 145 ألف شجرة، من المستهدف زراعتها بنهاية شهر مارس القادم.

وقال المحافظ إن إجمالي استثمارات المشروع تقدر بحوالي 20 مليون جنيه، كما يستهدف المشروع إنتاج وتصنيع أنواع المخللات وزيت الزيتون بالمراحل المتقدمة من المشروع وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في الزراعات الغير تقليدية والتي تحقق عوائد اقتصادية مرتفعة .

وكان محافظ الوادي الجديد وجه بضرورة التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بمراكز المحافظة الخمسة، حيث أكد أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي توسعاً كبيراً فى زراعة النباتات الطبية والعطرية والتي لها مردود اقتصادي كبير على عكس الزراعات التقليدية الأخرى.

وأضاف أن عدد كبير من المستثمرين بمناطق شرق العوينات والفرافرة نجحوا في زراعة أصناف من هذه النباتات وكذلك مزارع للنعناع والريحان، كما أن أحد المستثمرين قام بزراعة 200 فدان جرجير بواحة الفرافرة بغرض تصنيع الزيوت ومستحضرات التجميل.

وأكد المحافظ أن بعض المستثمرين اتجهوا لزراعة الخروع والكمون والبردقوش والتوت بهدف إنتاج غذاء دودة القز لتصنيع الحرير وأن هذه الزراعات مستحدثة وتنفذ على مساحات كبيرة وتحظى بدعم كبيرة من جانب المحافظة ووزارة الزراعة، كما أن هذه الزراعات سوف توفر العديد من فرص العمل بالإضافة إلى أنها ستحقق مردود اقتصادي كبير وسيتم نقل تجربة زراعتها إلى صغار المزارعين.