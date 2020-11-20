محافظ الغربية يتابع أعمال رفع المخلفات والنظافة اليومية بقرى ومراكز المحافظة

الغربية - مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال النظافة اليومية بقري ومراكز المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن أعمال المتابعة والتقييم مستمرة لكافة الخدمات بجميع المراكز والقرى، حيث قامت رئاسة حي أول المحلة الكبرى بكنس الشوارع ورفع الأتربة ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها بمناطق "الرجبي - الزهراء - السكة الوسطى - الوراقة - سوق اللبن - أبو راضي - ميدان المشحمة"، وشوارع "محب - الجلاء - شكري القوتلي - الجيش - 6 أكتوبر - نعمان الأعصر" بنطاق الحي ومازال العمل مستمراً في باقي المناطق بالحي.

كما تم شن حملات نظافة لشوارع حي ثان المحلة منذ فجر اليوم وأسفرت عن رفع تراكمات القمامة والمخلفات من شوارع" البحر - سكة زفتى - نادى الشرطة - كورنيش بحر شبين- مدخل المدينة- منشأة البكري - الإنتاج - ميدان الشؤون- ميدان الششتاوي الطريق الدائري - سكة قطور- مصنع القاضي - طريق الموقف الجديد"، بالإضافة إلى الجمع المنزلي حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومازالت أعمال رفع المخلفات في شوارع الحي مستمرة.

وفي رئاسة مركز ومدينة السنطة تم نظافة طريق "شبراقاص - كفر سالم النحال - ميت غزال - المعهد الديني - منطقة الكنيسة - طريق مجمع المدارس - طريق كفركلا الباب - الجعفرية السنطة - الجميزة"، كما تم تنفيذ حملة النظافة اليومية بقطاع إشناواي والقرشية ونظافة الطريق الداخلي ومسح وتوسعة منطقة السوق بقرية مسهلة، ولا يزال العمل مستمراً في باقي الوحدات المحلية داخل نطاق المركز.

وفي نفس السياق قام عمال النظافة والتجميل بمركز ومدينة زفتى بكنس الشوارع ورفع الأتربة بالميادين العامة وتسوية البلدورات والأرصفة ومازال العمل مستمراً حتى ساعته في باقي الوحدات المحلية، كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بأعمال التجميل والتجديد بمبنى الوحدة المحلية بأبوحمر التابعة لمركز بسيون حيث تم إضاءة سور الوحدة الخارجي والداخلي والبوابة بأباريق مضيئة وجاري استكمال أعمال التجميل.

وفي سمنود قامت الوحدة المحلية لقرية أبو صير بورشة عمل نظافة ليلية حيث تم رفع 5 طن من القمامة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية ميت عساس بورشة عمل نظافة بالطريق السريع سمنود-المنصورة حيث تم رفع 3 طن من القمامة ومازال العمل مستمراً في باقي الوحدات المحلية. كما قام عمال النظافة بمركز المحلة الكبرى برفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية والفرعية بالقرى فضلاً عن تسوية وتمهيد الطريق الدائري المحلة-المنصورة والمحلة-طنطا والمحلة-قطور وصولاً لطريق بحر الملاح.