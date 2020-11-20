محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين من النزول نهائيا إلا للضرورة

كتب محمد شرقاوى

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه سيتم تعطيل الدراسة غدًا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بكافة أنحاء البلاد.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc، أن المحافظة تشهد موجة أمطار غزيرة من الساعة 11 مساء اليوم حتى غدا السبت 10 صباحا، محذرا المواطنين بعدم النزول نهائيا إلا للضرورة القصوى فقط.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، حفاطًا على سلامة المواطنين.