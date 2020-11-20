ما الكمية التى يتناولها مرضى كورونا من مكملات فيتامين د؟

كتبت فاطمة خليل

فيتامين د مهم للغاية لصحتنا العامة، وعلاوة على فوائده العديدة مثل: بناء وتحسين قوة العظام والأسنان والعضلات وتحسين أداء الخلايا في الجسم، أكد العلماء والأطباء أنه يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، لذا زاد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د والمكملات الغذائية بين الناس، ومع ذلك، يجب أن يكون الحذر من الإفراط في تناوله وتجنب تناول الكثير منه، فقد يكون له آثار ضارة على صحتك، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

نقص فيتامين د لدى مرضى كورونا



واصل العلماء والباحثون دراسة العلاقة بين فيتامين د وتأثيره على كورونا، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Clinical Endocrinology & Metabolism ، وجد الباحثون أن حوالي 82.2٪ من 216 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا يعانون من نقص فيتامين د ، كما سلطت الدراسة الضوء على ارتفاع معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى فترات أطول في المستشفيات لمرضى كورونا.

كيف يساعد فيتامين د في علاج كورونا؟



زعمت العديد من الأبحاث العلمية أن المستويات الكافية من فيتامين (د) في الجسم يمكن أن تمنع الفيروس التاجي من دخول نظامنا ويمكن أن تضمن أيضًا تعافيًا أسرع للمرضى الذين يعانون منه بالفعل.

أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة بوسطن أن الكميات الكافية من فيتامين (د) يمكن أن تمنع حالة مرضى COVID-19 من المزيد من التدهور وتقليل الحاجة إلى الأكسجين.

وفقًا للتقارير ، فإن 9.7 % فقط من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين يعانون من نقص فيتامين د استسلموا للفيروس ، بينما أظهر 20 % من الأشخاص ، الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين د في أجسامهم ، تعافيًا أسرع.

اضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين د



في حين أن أهمية فيتامين (د) في بناء الاستجابة المناعية ومنع الجسم من عدوى كورونا كبيرة ، فإن الإفراط في تناول مكملات فيتامين د يمكن أن يكون ضارًا بصحتك.

وفقًا لتقارير الخدمات الصحية البريطانية (NHS) ، فإن تناول الكثير من المكملات خلال فترة زمنية قصيرة يمكن أن يؤدي إلى فرط كالسيوم الدم ، وهو ما يصف حالة وجود الكثير من الكالسيوم في الجسم لا يؤدي ذلك إلى إضعاف العظام فحسب ، بل يمكن أن يتسبب أيضًا في أضرار جسيمة للكلى ، مما قد يزيد من مخاطر التعرض للإصابة بعدوى كورونا.

الجرعة الصحيحة من فيتامين د



قالت هيئة الصحة البريطانية NHS أنه يجب تجنب تناول أكثر من 100mcg من فيتامين D في يوم واحد ، سواء كان شخصًا بالغًا أو أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا.

وأضافت أن 10 ميكروجرام من فيتامين د يجب أن تكون كافية لمعظم الناس.

ويوصى بالالتزام بطريقة طبيعية للحصول على فيتامين د حيث يمكن للاستمتاع بأشعة الشمس أو اتباع نظام غذائي غني بفيتامين (د) أن يثبت دائمًا أنه صحي وخيار أفضل من المكملات الغذائية.



