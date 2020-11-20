وأكد العماد عون - في كلمة وجهها إلى ضباط وأفراد الجيش اللبناني بمناسبة الذكرى الـ 77 لاستقلال البلاد – أن القوات المسلحة أثبتت أنها على قدر المسئولية، وتمكنت من ترسيخ ثقة اللبنانيين والعالم بنهج المؤسسة العسكرية ودورها الوطني، داعيا إلى اليقظة والجاهزية في مواجهة أعداء لبنان.



وأضاف: "أيها العسكريون.. أنتم ركيزة أساسية للسيادة الوطنية، وبجهودكم ومثابرتكم نجحتم في إعادة الحياة إلى ميناء بيروت بسرعة قياسية، وعملتم على التخفيف من معاناة المتضررين عبر المبادرة إلى مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم من خلال أعمال مسح الأضرار وتوزيع المساعدات والتعويضات المالية. إن مسارعة الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم المساعدة في أعقاب الانفجار، كان لها أثر إيجابي وهي محل تقدير وامتنان".



وأشار إلى أن إسرائيل لا تتورع عن إطلاق التهديدات بالاعتداء على الأراضي اللبنانية، كما أن خلايا الإرهاب لم تكف عن التخطيط للعبث بالاستقرار الداخلي، مشددا على أن الرهان على الجيش اللبناني في مواجهة هذه المخاطر ووأد الفتن "فلا تهاون مع العابثين بأمن الوطن واستقراره ولا تساهل مع من يحاول المساس بالمصلحة الوطنية والعبث بالسلم الأهلي".