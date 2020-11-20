غدا.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بدمياط لإجراء أعمال الصيانة

دمياط معتز الشربينى

أعلنت هندسات كهرباء فارسكور و المدن التابعة لها - قطاع كهرباء دمياط عن تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات و الأكشاك و خطوط الشبكات غدا السبت.

وقالت هندسة كهرباء فارسكور انه سيتم فصل تفريعة حجاجة من خط الغنيمية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 ظهرا و ذلك لإحلال وتجديد و شد موصلات شبكة الجهد المتوسط والمناطق المتأثرة بالانقطاع هى: قرية حجاجة، عزبة كسيبة

هندسة كهرباء الزرقا : فصل محول الحمامصى بقرية كرم و رزوق و ذلك لأعمال الإحلال و التجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 ظهرا علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :

عزبة الحمامصى بقرية كرم و رزوق

فصل محول الطريق بقرية دقهلة وذلك لأعمال الإحلال و التجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة 9 صباحا حتى الساعة3 ظهرا.

علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :

مدخل قرية دقهلة بالجهه الشرقية و منطقة المساكن بدقهلة

هندسة كهرباء الروضة :

فصل التيار الكهربائى لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخط تفتيش السرو من محطة محولات السلام من الساعة 8 ص حتى الساعة 12 ظهرا

علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :

قرية تفتيش السرو وعزبة البحيرة، عزبة المأمورية، عزبة العرب، عزبة حافظ

هندسة كهرباء الشعراء : فصل التيار الكهربائى لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخط البصارطة من محطة محولات أولاد حمام من الساعة 8ص حتى الساعة 12 ظهرا

علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :

قرية البصارطة فصل محول الجزيرة و ذلك لأعمال الإحلال و التجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 ظهرا

علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :

منطقة الجزيرة بالشعراء