اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:30 م
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غدا.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بدمياط لإجراء أعمال الصيانة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:22 م
غدا.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بدمياط لإجراء أعمال الصيانة فصل الكهرباء - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت هندسات كهرباء فارسكور و المدن التابعة لها - قطاع كهرباء دمياط عن تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات و الأكشاك و خطوط الشبكات غدا السبت.

وقالت هندسة كهرباء فارسكور انه سيتم فصل تفريعة حجاجة من خط الغنيمية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 ظهرا و ذلك لإحلال وتجديد و شد موصلات شبكة الجهد المتوسط والمناطق المتأثرة بالانقطاع هى: قرية حجاجة، عزبة كسيبة

هندسة كهرباء الزرقا : فصل محول الحمامصى بقرية كرم و رزوق و ذلك لأعمال الإحلال و التجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 ظهرا علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :

عزبة الحمامصى بقرية كرم و رزوق

 فصل محول الطريق بقرية دقهلة وذلك لأعمال الإحلال و التجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة 9 صباحا حتى الساعة3 ظهرا.

علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :

مدخل قرية دقهلة بالجهه الشرقية و منطقة المساكن بدقهلة

هندسة كهرباء الروضة :

فصل التيار الكهربائى لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخط تفتيش السرو من محطة محولات السلام من الساعة 8 ص حتى الساعة 12 ظهرا

علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :

قرية تفتيش السرو وعزبة البحيرة، عزبة المأمورية، عزبة العرب، عزبة حافظ

هندسة كهرباء الشعراء : فصل التيار الكهربائى لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخط البصارطة من محطة محولات أولاد حمام من الساعة 8ص حتى الساعة 12 ظهرا

علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :

قرية البصارطة فصل محول الجزيرة و ذلك لأعمال الإحلال و التجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 ظهرا

علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :

منطقة الجزيرة بالشعراء

 

 


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