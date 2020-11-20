اليوم السابع
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عاطل يقتل صاحب محل لشكه فى إبلاغ الشرطة عن تجارته بالمخدرات فى إمبابة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:00 م
عاطل يقتل صاحب محل لشكه فى إبلاغ الشرطة عن تجارته بالمخدرات فى إمبابة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات فى واقعة مقتل صاحب محل على يد عاطل، حيث طعنه المتهم بسلاح أبيض، وذكر أفراد أسرة المجنى عليه، أن المتهم ارتكب الجريمة، لاعتقاده أن المجنى عليه أبلغ عنه الشرطة، بسبب اتجاره بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل صاحب محل، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى إمبابة، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه تعرض لاعتداء بمكان عمله على يد المتهم، وذكر أفراد أسرة الضحية، أن المتهم ارتكب الجريمة، لشكه أن المجنى عليه أبلغ عنه الشرطة، لاتجاره بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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