طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية ومعتدل فى البحرين والعظمى بالكويت 26

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، فمن المتوقع أن يكون تنشط الرياح في السعودية وسحب ممطرة غرب المملكة ، وفى الامارات الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أما في البحرين فيتوقع أن يكون معتدلاً بوجه عام .

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية و قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالى وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبى بسرعة 18-42 كم ساعة

، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شماليه غربية بسرعة 18-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية، ورطبا ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شمالا.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية 20 - 30 كم س، تصل إلى 40 كم س أحيانا.

الموج فى الخليج العربى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:47 والمد الثانى عند 06:40 ..والجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثانى عند الساعة 23:14 .

والموج فى بحر عمان: خفيف الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 07:36 الثانى عند الساعة 19:17 ..والجزر الاول عند الساعة 12:32 والجزر الثانى عند الساعة 02:11 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 30 20 75 35 دبى 31 21 70 35 الشارقة 32 19 75 30 عجمان 32 21 80 40 أم القيوين 32 19 75 30 رأس الخيمة 29 21 70 35 الفجيرة 32 22 75 45 العين 31 19 70 30 ليوا 32 17 85 30 الرويس 30 19 80 35 السلع 30 20 80 35 دلما 31 21 80 45 طنب الكبرى 30 22 75 40 طنب الصغرى 30 22 75 40 أبو موسى 30 22 75 40 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين معتدلاً بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة احياناً عند المساء ولكنها متقلبة الاتجاه فى البداية.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 اقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية .

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 30%.

شروق الشمس فى 06:00 وغروبها فى 04:46 .

درجات الحرارة فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : الكويت 16 م ، الرياض 18 م ، أبو ظبى 21 م ، مسقط 21 م .

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 28 °ﻡ

نهارًا

معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 45 كم ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة لاحقا و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 50 كم ساعة مثيرة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .