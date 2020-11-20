طقس الاسكندرية الان.. المحافظ يتابع تصريف مياه الأمطار بعزبة الشامى

جاء ذلك فى إطار جولاته المستمرة منذ فجر اليوم، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل مع حالة الطقس السييء التى تتعرض لها المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن تراكمات المياه بالعزبة، وعدد من المناطق الأخري علي مستوي المحافظة، جاء نظرا لسقوط أمطار غزيرة جدا فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار بتلك المناطق، مشيرا إلى أنه تم التحرك سريعا والاستعانة بسيارات الحى والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

على الصعيد ذاته تهيب محافظة الإسكندرية المواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها فى كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة.