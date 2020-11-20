اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:30 م
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ضبط 50 طن مبيدات زراعية مغشوشة و23 سيارة لتجاوزها النسب القياسية للعوادم

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:02 م
ضبط 50 طن مبيدات زراعية مغشوشة و23 سيارة لتجاوزها النسب القياسية للعوادم أسمدة مغشوشة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت شرطة المسطحات المائية، بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط شركة "بدون ترخيص"، بمضبوطات بلغت 50 طن مبيدات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر وبدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية .

كما جرى ضبط 3 مصانع "بدون تراخيص"، وضبط 23 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات " انبعاث أدخنة كثيفة".

 

 


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امن القليوبية اسمدة مغشوشة

مصنع بدون ترخيص

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