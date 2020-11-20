اليوم السابع
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ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام بحملة تموينية فى شبرا الخيمة.. صور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:18 م
ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام بحملة تموينية فى شبرا الخيمة.. صور جانب من الحملة التموينية بشبرا الخيمة
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، حملة مكبرة على ثلاجات وشوادر اللحوم المجمدة بالحي للتأكد من سلامة تخزينها في الثلاجات ومتابعة تاريخ إنتاجها، حفاظا على حياة المواطنين.

وقاد الحملة اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، يرافقه نائب رئيس الحى إيهاب مهدي، وفريق المتابعة الميدانية ومديرة الطب البيطرى بحي غرب ومباحث التموين بالوزارة، وتموين حي غرب شبرا الخيمة، علي محلات اللحوم المجمدة وثلاجات اللحوم بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وأكد رئيس الحي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 135 كيلوجرام لحوم قطع بدون بيانات تعانى من تغير فى الخواص الطبيعية لها، و120 كيلوجرام مفروم ودواجن كوكى تعاني من تغير في الخواص الطبيعيه لها، و709 كيلو جرام دهون حيوانية بدون بيانات وتعانى تغير فى الخواص الطبيعية لها كذلك من مصنع لفرم اللحوم  بالحي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشأن.

اللحوم المضبوطة

اللحوم المضبوطة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

خلال الحملة
خلال الحملة

 


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لحوم فاسدة

حملة تموينية

شبرا الخيمة

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