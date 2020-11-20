ضبط صاحب محطة بنزين استولى على 358 ألف و857 لتر محروقات وبيعها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط عبدالرحيم م ي ع 63 سنة صاحب محطة بنزين ويقيم دائرة مركز دار السلام لإستيلائه علي 88265 لتر سولار و21548 لتر بنزين 92 و276044 لتر بنزين 80 وبيعها بالسوق السوداء بإجمالى 385 ألف 857 لتر محروقات متنوعة.

كما تم ضبط مصطفي ع أ ا 48 سنة مدير مسئول مخبزويقيم دائرة مركز طما لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق للاستيلاء علي الدعم بقصد التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم ضبط " 132 " بطاقة تموين

وأنهت الحملة اعمالها بضبط " 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5 " قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبزو" 3 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و" 4 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 5 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل جارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة.