صور.. سكرتير عام الدقهلية يفتتح 5 مساجد جديدة

الدقهلية شريف الديب

شهد اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام محافظة الدقهلية،والدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف الدقهلية، اليوم الجمعة،افتتاح 5 مساجد جديدة بالمحافظة، وقد أدوا جميعًا صلاة الجمعة بمسجد الموافى بقرية كفر الحاج بمدينة شربين بالدقهلية، وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف الدقهلية تحت عنوان: "الإمام الشافعى ودوره التجديدى فى عصره".

وأشاد السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد مؤكدًا أن افتتاح خمسة مساجد جديدة اليوم إضافة إلى ما سبق افتتاحه خلال الأسابيع الماضية بمحافظة الدقهلية يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، كما أشاد بموضوع الخطبة والتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.



الدكتور خالد صلاح الدين



اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام محافظة الدقهلية