شفاء مسن 91 عاما من كورونا بعد شهرين من العزل.. فيديو

كتب هيثم سلامة

بعد شهرين من الابتعاد عن بعضهما البعض وفقا الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا الذى ضرب العالم، التقت دورين تبلغ من العمر 87 عاما، وزوجها هارى ويلسدون البالغ من العمر 91 عاما، فى دار رعاية بعد ما يقرب من شهرين من الانفصال بسبب إصابته بفيروس كورونا والذى شفى منه.

وذكرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية، أن هارى ويلسدن، البالغ من العمر 91 عامًا لم يقاوم دموعه عند لقاء زوجته دورين، البالغة من العمر 87 عامًا، التى قامت بعناقه وتسألت: "هل أنت حقًا؟"، وقالت: "لا أصدق أنه هارى حقًا"، وأوضح التقرير أنهما تزوجا منذ 67 عامًا، لكنهما انفصلا عن بعضهما البعض عندما أصيب هارى بفيروس كورونا ونُقل إلى المستشفى.



