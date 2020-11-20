شباب قرية بدسوق ينظفون المقابر.. ومحافظ كفرالشيخ: نموذج متميز فى المشاركة المجتمعية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالمشاركة المجتمعية، لشباب قرية محلة أبو على التابعة لمركز دسوق، لقيامهم بأعمال نظافة المقابر وتقليم الأشجار، مؤكداً أن شباب القرية نموذج متميز، مثل النماذج الطيبة فى قرى ومدن المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء المدن والوحدات المحلية وتثمين دور المشاركة المجتمعية التى تدل على الولاء والانتماء لهؤلاء الشباب المتميزين لقراهم ومدنهم، ويعلون من قيمة المصلحة العام على المصلحة الخاصة.

وأكد المحافظ، أن المشاركات المجتمعية بقرى المحافظة ومدنها تعددت فمن رجالها وشبابها وفتياتها من قاموا بأعمال التطهير والتعقيم، وأعمال نظافة قراهم، وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية ومواقع الخدمة، ومنهم من شارك فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومنهم من شارك فى القوافل المتعددة، فى صورة مشرفة لشباب وفتيات المحافظة الأوفياء.



























