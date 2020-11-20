شاهد شوارع الإسكندرية بعد هطول الأمطار الغزيرة وموجة الطقس السيئ

الإسكندرية جاكلين منير

تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، وأدى ذلك لانهيار عقارين بأحياء الجمرك وغرب الإسكندرية، وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، ولقى شاب يدعى أحمد محمد عمره 20 سنة مصرعه، وأصيب 4 آخرين إثر انهيار جزئى لعقار بشارع السلطان بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، بعد هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول فى المدينة.

وأكد وكيل التضامن الاجتماعى بالإسكندرية طارق جمال، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه تم توجيه فرق الإغاثة لعقار الجمرك المنهار لحصر حالات المصابين والوفيات وجارى حصر الخسائر.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم حصر الوفيات والمصابين وتوجيه الجمعيات الخيرية التابعة للمديرية، لصرف سبل الإعاشة والمعونات من المواد الغذائية، والبطاطين، وجارى التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة لتوفير مركز إيواء للأسر المتضررة.

وقام المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للصرف الصحى ومياه الشرب بجولة ميدانية صباح اليوم لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بمحافظة الاسكندرية ، يرافقة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، حيث تم متابعة تصريف الامطار بمناطق تجمعات النياه بطوسون شرقا ومنطقة رشدى وسيدى جابر على كورنيش الإسكندرية، وذلك لفتح الطريق أمام حركة المرور .