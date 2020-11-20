"شابارى" فيروس جديد يهاجم أمريكا اللاتينية.. صحيفة: بسبب القوارض

كتبت فاطمة شوقى

انتشر فيروس جديد فى أمريكا اللاتينية فى ظل معاناة القارة من وباء كورونا ، وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إن اعراضه مشابهة لحمى الايبولا النزفية ويؤدى إلى الوفاة ويسمى "شابارى".

وأشارت الصحيفة إلى أنه ظهر فى البداية فى بوليفيا عام 2003، وعاد للظهور بشكل بسيط فى عام 2019 ويعود بقوة مجددا فى نوفمبر 2020، وهو من أصل حيوانى وينتقل بين الناس.

وأوضحت الصحيفة، أنه فى عام 2019 أصيب 6 أشخاص وتوفى 3 أشخاص، وفقا لمراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة .

ما هو فيروس شاباري؟

هو فيروس من أصل حيواني (يُعتقد أنه القوارض ولكنه غير معروف على وجه الدقة) ، يسبب الحمى وآلام البطن والقيء ونزيف اللثة والطفح الجلدي وألم خلف العينين ، وفي 60٪ من الحالات يتسبب في حدوث التهاب والموت، وعلى الرغم من أن ارتفاع معدل الوفيات يثير القلق بين الخبراء، إلا أنهم يؤكدون أن الوباء أمر غير محتمل.

وقال سيلفان الديجييري ، مدير الحوادث التابع للأمم المتحدة لوباء كورونا "إنه أكثر من كل شيء تنبيه بعدم خفض حذرنا في الأمراض الناشئة ، مثل الأمراض الوبائية".

كيف يعمل فيروس شاباري؟

لا يُعرف بالتحديد حتى الآن ، لكن العلماء في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يقدرون أن الفيروس ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر باللعاب والبول وفضلات القوارض المصابة. بمعنى آخر، يمكن أن يصاب الناس بالعض والخدوش واستنشاق الفيروس وابتلاع طعام ملوث.

ما هو العامل المشترك بين كورونا وزيكا وايبولا؟

بدوره ، يمكن للشخص المصاب أن ينشر المرض للآخرين من خلال ملامسة سوائل الجسم ، أو أثناء الإجراءات في المراكز الصحية.

نظرًا لوجود عدد قليل جدًا من الحالات الموثقة من شابارى في البشر، يحذر مركز السيطرة على الأمراض من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية انتشار الفيروس، وكيف يسبب المرض. أيضا لمعرفة تطور علامات وأعراض المرض وفترة الحضانة.

ما هو معروف حتى الآن هو أن الوقت بين التعرض الأولي وتطور الأعراض متغير ويتراوح من 4 إلى 21 يومًا. لا يُعرف سوى القليل حتى الآن عن المضاعفات طويلة الأمد المحتملة أو المناعة الوقائية بعد الإصابة بفيروس شاباري.

ما هي الأعراض التي يسببها فيروس شاباري؟

تضمنت العلامات والأعراض الموثقة خلال الفاشيتين الأولى والثانية ما يلي:

حمى، وصداع الراس و آلام المفاصل والعضلات، وألم خلف العينين، وألم المعدة،التقيؤ، إسهال، نزيف اللثة، والتهيج، كما هو الحال مع الحمى النزفية الفيروسية الأخرى، عادة ما تظهر هذه الأعراض قبل النزف.

يمكن للمرضى الذين يتعافون من عدوى فيروس شاباري الاستمرار فى العثور على الفيروس في الدم أو اللعاب أو البول أو السائل المنوي لأشهر بعد توقف الأعراض، مما يؤدى إلى انتشار العدوى للآخرين، لهذا السبب، ينصح مركز السيطرة على الأمراض بضرورة مراقبة هذه السوائل بحثًا عن وجود الفيروس.

كيف يتم تجنب الاصابة بالفيروس ؟

يوصي مركز السيطرة على الأمراض، أنه لتجنب الإصابة بالفيروس، من الضروري تحسين مكافحة القوارض في المنازل والمباني والمنطقة المحيطة، يمكن إغلاق الثقوب والبيض، ووضع الفخاخ ، وتنظيف جميع الأطعمة التي يمكن للقوارض الوصول إليها.