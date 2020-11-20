سينوفارم الصينية تحقن مليون شخص بلقاح كورونا التجريبى

كتبت هند عادل

أعلنت شركة سينوفارم الصينية أن ما يقرب من مليون شخص تناولوا لقاحًا تجريبيًا لفيروس كورونا طورته الشركة، على الرغم من أنها لم تقدم أى دليل سريرى واضح على فاعليته، وفقا لما ذكرته صحيفة TIME NOW NEWS.

وتقدم الصين لقاحات تجريبية لـفيروس كورونا لأشخاص، بمن فيهم موظفو الدولة والطلاب الأجانب والعمال الأساسيون المتجهون إلى الخارج منذ يوليو، وصرح رئيس شركة سينوفارم لوسائل الإعلام أن ما يقرب من مليون شخص تلقوا لقاحهم للاستخدام في حالات الطوارئ ، على الرغم من أنه لم يقدم رقمًا محددًا.



سينوفارم

وقال ليو جينج تشن "لم نتلق تقريرًا واحدًا عن رد فعل سلبى شديد، ولم يكن هناك سوى عدد قليل منهم ظهرت عليهم أعراض خفيفة".

كانت الصين متفائلة بشأن تطوير لقاحها ضد الفيروس الجديد الذى ظهر لأول مرة فى وسط البلاد أواخر العام الماضى مع وجود أربعة لقاحات الآن فى مرحلة اختبار متأخرة، تجرى العديد من التجارب فى الخارج ، حيث سيطرت الصين على الفيروس إلى حد كبير داخل حدودها.

وتختبر شركة سينوفارم لقاحين فى مراحل متأخرة من التجارب فى بعض الدول من بينها بيرو والأرجنتين.

واستشهدت الشركة بالتجارب القصصية لأولئك الذين تم تطعيمهم، بما في ذلك "عمال البناء والدبلوماسيون والطلاب الأجانب" الذين قالت إنهم ذهبوا لزيارة أكثر من 150 دولة بعد التطعيم دون إصابتهم.

واشتدت المنافسة بين شركات الأدوية التي تتسابق لتطوير لقاح كورونا مع لقاحين أحدهما من قبل شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية BioNTech ، والآخر من قبل شركة مودرنا الأمريكية نشر بيانات تجريبية واسعة النطاق هذا الشهر أظهرت كانت اللقاحات فعالة بنسبة 95 % ضد فيروس كورونا.