سقوط 3 أشخاص زوروا شهادات بعدم إصابة مواطنين بكورونا للسفر إلى الخارج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على 3 أشخاص لنصبهم على المواطنين بعد تزوير شهادات طبية لهم تفيد بعدم اصابتهم بفيروس كورونا بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة، وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الجريمة، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، حيازة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية" ومقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) كمية من الشهادات الطبية منسوب صدورها لوزارة الصحة تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا وترويجها على عملائه من راغبى السفر خارج البلاد بدون إجراء تحليل طبى مقابل مبالغ مالية .

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (شخصين) وبتفتيش الشقة محل سكنه عثر على" 170 شهادة منسوب صدورها لوزارة الصحة ممهورين بخاتم شعار وزارة الصحة ومدون بها أسماء أشخاص مختلفين تتضمن خلوهم من فيروس كورونا، جهاز إسكنر، جهاز كمبيوتر، (8) وثيقة تحقيق شخصية لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية، مبالغ مالية (عملات محلية و أجنبية) .

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اعترفوا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص، (جارى تحديده وضبطه) لترويجها على عملائهم من راغبى السفر خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وأضافوا أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.