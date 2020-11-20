رئيس الشركة القابضة للمياه يتابع عملية سحب مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

كتب أحمد حسن

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع محافظة الإسكندرية، بمنطقة جمال عبد الناصر، والملك حفنى، والمنتزة، والمندرة، يرافقه كل من الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وباشر رسلان جهود شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، لمواجهة كمية الأمطار الغزيرة والمتوسطة التى شهدتها المحافظة مساء أمس وحتى الساعات الأولى من الصباح.

وأفاد المهندس محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه أنه جارى نزح جميع تراكمات الامطار في الطرق الرئيسية لحظة هطول الامطار الغزيرة علي منطقة المنتزة أول وثاني حيث تم نزح مياه الامطار من سيدي بشر علي الكورنيش والرأس السوداء وكوبري المنشيه بمنطقة محرم بك.

وأشار إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة علي الطريق الصحراوي الكيلو ٢٣.٥ ومسجد الفرقان والنافورة وتم نزح المياه بواسطة الشنايش هناك وتم الدفع بالعديد من سيارات الشفط والمدمجة.

وتابع أنه تم كسح المياه بشارع جمال عبد الناصر والملك حفني بمنطقة المنتزة اول واستخدمت سيارات الشفط لشركة الصرف الصحي والبدالات الخاصة بشركة مياه الشرب بالاسكندرية، ولا تأثير حاليا على سيولة الحركة المرورية بطريق الكورنيش ومحور المحمودية وشارع ابو قير، بالاضافة الي منطقة سموحة ميدان فيكتور عما نويل بعد كسح المياه من الميدان.

وأشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، أن الأمطار الغزيرة بدأت مساء أمس فى الحادية عشر مساء واستمرت حتى السابعة صباحا، ثم بدأت موجة أكثر غزارة من الثامنة صباح اليوم وحتى الآن ونتج عنها تجمعات مياه يتم التعامل معها أولا بأول.