حبس المتهمين بتزوير شهادات سلبية تحليل فيروس كورونا بالإسكندرية 4 أيام

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس 3 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتزوير وترويج المحررات الرسمية والأختام الحكومية وتزوير شهادات تحاليل بمعمل الفيروسات مثبت بها سلبية تحليل فيروس الكورونا ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد وترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب إستوديو تصوير، وكاتب بإحدى المستشفيات الجامعية، وعاطل ، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة وخاصة التقارير الطبية والصحية المنسوب صدورها على خلاف الحقيقة للعديد من المستشفيات الحكومية، وترويجها على عملائهم بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق الشرعية ، وإتخاذهم من إستوديو للتصوير الخاص بالمتهم الأول الكائن بدائرة قسم شرطة محرم بك مقراً لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية قامت مأمورية بإستهداف مقر الإستوديو المشار إليه حيث، تم ضبطهم وبحوزتهم (جهاز حاسب آلى – طابعة ألوان –2 وحدة تخزين"فلاش ميمورى") وبفحصهم فنياً تبين أنهم محُملين بالعديد من الملفات التى تحوى على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد وبياناتها كالتالى "بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب للعديد من الجهات الحكومية، ومجموعة كبيرة من شهادات إتمام الدراسة الثانوية والجامعية المختلفة خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لبعض الجامعات الحكومية معدة للتزوير".

كما عثر علي مجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة إلى إحدى المستشفيات الحكومية لمعمل الفيروسات مثبت بها سلبية تحليل فيروس الكورونا ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لذات الجهة معدة للتزوير، ومجموعة كبيرة من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – مراقبة الأغذية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة، ومجموعة من شهادات تحاليل طبية خالية البيانات منسوبة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – المعامل المركزية مثبت بها خلو المريض من الفيروسات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة معدة للتزوير.

وضبط مجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المستشفيات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة معدة للتزوير، ومجموعة كبيرة من كارنيهات إثبات شخصية خالية البيانات منسوبة لمستشفيات جامعة الإسكندرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدة مستشفيات حكومية معدة للتزوير.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وقيامهم بإصطناع المحررات بإستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج الفوتوشوب وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبى التعامل فيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.