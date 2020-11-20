جو بايدن يوجه رسالة إلى المتحولين جنسيا: سنقاتل من أجل سلامتكم وكرامتكم

كتب محمد سعودي

وجه الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، رسالة إلى المتحولين جنسيا فى الولايات المتحدة خاصة والعالم أجمع، اليوم الجمعة، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على تويتر: "قُتل ما لا يقل عن 37 شخصًا من المتحولين جنسيًا وغير المتوافقين مع النوع الاجتماعى هذا العام، معظمهم من النساء السود والبنى المتحولين جنسياً. إنه أمر لا يطاق. فى يوم ذكرى المتحولين جنسيًا، نكرم حياتهم - ونجدد التزامنا بالعمل المتبقى لإنهاء وباء هذا العنف".



جو بايدن عبر تويتر

وقال جو بايدن فى تغريدة أخرى: "إلى الأشخاص المتحولين جنسياً وغير المتوافقين مع النوع الاجتماعى فى جميع أنحاء أمريكا وحول العالم: من اللحظة التى أقوم فيها بالقسم كرئيس، أعلم أن إدارتى سوف تراك وتستمع إليك وتقاتل ليس فقط من أجل سلامتك ولكن أيضًا من أجل كرامتك والعدالة".



جو بايدن

يأتى ذلك فى الوقت الذى يحتفل فيه جو بايدن بعيد ميلاده، حيث يتم الرئيس الأمريكى المُنتَخب، عامه الـ78 اليوم الجمعة، وسيكون أكبر شخص فى تاريخ الولايات المتحدة يتولى المنصب الرئاسى عندما يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت شبكة "سى إن إن"، الأمريكية أن بايدن سيحطم الرقم القياسى - بثمانية أعوام - الذي حققه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عندما اُنتخب رئيسًا للبلاد خلال عام 2016 حيث كان يبلغ من العمر آنذاك 70 عامًا.