جلسة مزاد علنى للبيع المباشر بجمارك دمياط.. الإثنين المقبل

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن قيامها بعقد جلسة مزاد علنى (مزايدة محدودة) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الاثنين القادم الموافق 2020/11/23 فى الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادة رقم 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.

وذلك لبيع عدد 1 لوط عبارة عن 2512 صندوق تفاح أحمر طازج منشأ إيطاليا بوزن 22 طنا و982 كيلو جراما، وتباع كراسة الشروط بمبلغ 200 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط.

والمعاينة مرة واحدة يوم الأحد الموافق 2020/11/22 من الساعه 11 حتى الساعه 2 ظهرا والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة.

وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الإثنين القادم الموافق 2020/11/23 فى الساعة الثانية عشرة ظهرا .

وشروط دخول المزاد كالتالى :

- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية .

- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.

- سداد 50 ألف جنيه تأمين المزاد .

- ثمن كراسة الشروط 200 جنيه مصرى .

- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق .

- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع .

-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

- شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد .

-وعلى المزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة .