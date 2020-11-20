تفاصيل إحالة تاجر مخدرات للجنايات بتهمة بحيازة كمية من مخدر الشادو بحلوان

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حلوان، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لمحاكته بعد القبض عليه متلبسا بحيازة كمية مخدر الشادو قبل بيعها لعملائه، حيث بدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بضبط (كمية من مخدر الشادو - مبلغ مالى–هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة تاجر مخدرات "له معلومات جنائية") فى دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.