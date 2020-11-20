تعليم الوادى الجديد يدشن فرق لتعقيم المدارس ضد فيروس كورونا

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، انطلاق حملة تعقيم المدارس، للوقاية من "كوفيد -19"، وتكثيف الجهود في أعمال النظافة العامة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية، من كورونا مع تطهير وتعقيم مستمر للحفاظ على أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالتعليم، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور جمال حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن عملية التعقيم الدوري لكافة المنشآت التعليمية تأتي في إطار خطة قطاع التعليم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال جمال، إن مدارس المحافظة تشهد حملات تطهير وتعقيم خلال فترة تعليق الدراسة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات بتعقيم مبنى ديوان المديرية بالكامل.