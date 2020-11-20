تعرف على علاقة بطانة شبكية العين بالزهايمر

كتبت هند عادل

كشفت دراسة أعدها قسم جراحة الأعصاب بمركز سيدارز سيناء الجامعي الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية أن بطانة مؤخرة العين تتأثر بمرض الزهايمر أكثر من المناطق الأخرى، مما يساعد الأطباء على التنبؤ بالتغيرات في الدماغ بالإضافة إلى التدهور المعرفي ، حتى بالنسبة للمرضى الذين يعانون من العلامات المبكرة لضعف خفيف.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS قالت الدكتورة مايا كورونيو حموي ، الأستاذة المساعدة في جراحة الأعصاب والعلوم الطبية الحيوية والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "يمكن أن تحدث هذه القرائن في وقت مبكر جدًا في تطور مرض الزهايمر قبل عدة عقود من ظهور الأعراض".

وأضافت كورونيو حموي أن "اكتشاف هذه العلامات يمكن أن يساعد في تشخيص المرض بشكل أكثر دقة ويسمح بتدخل علاجي مبكر وأكثر فعالية".

يعد مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعًا ، وهو مجموعة من اضطرابات الدماغ تتميز بفقدان عام للقدرات العقلية ، بما في ذلك الذاكرة والحكم واللغة والتفكير المجرد.

كانت نتائج الدراسة الجديدة ، التي نُشرت في مجلة Alzheimer's & Dementia: Diagnosis ، والتقييم ومراقبة الأمراض ، من تجربة سريرية شملت أشخاصًا أكبر من 40 عامًا تظهر عليهم علامات التدهور المعرفي.

في التجربة ، استخدم الباحثون تقنية غير تُعرف باسم التصوير القطاعي لأميلويد الشبكية لالتقاط صور شبكية العين في المشاركين، شبكية العين ، التي ترتبط مباشرة بالدماغ ، هي النسيج الوحيد للجهاز العصبي المركزي الذي يمكن الوصول إليه من أجل تصوير صديق المريض وعالي الدقة .

أشارت الدراسة إلى أنه تم تحليل الصور باستخدام عملية جديدة يمكنها تحديد مناطق محيطية معينة في شبكية العين تتوافق بشكل أفضل مع تلف الدماغ والحالة المعرفية، عند دراسة الصور ، يمكن للعلماء اكتشاف المرضى الذين يعانون من زيادة تراكم بروتين أميلويد الشبكية ، مما يشير إلى احتمالية أكبر للإصابة بمرض الزهايمر أو ضعف الإدراك.

تظهر الدراسة وعدًا بتشخيص وعلاج مرض الزهايمر ، وهي حالة تؤثر على أكثر من 5.5 مليون شخص في الولايات المتحدة ، كما قال كيث بلاك ، أستاذ الطب ورئيس قسم جراحة الأعصا، موضحا أنه قد يوجه هذا العمل دراسات التصوير المستقبلية للدماغ والشبكية لاكتشاف مرض الزهايمر وتقييم تطور المرض وتحديد خيارات العلاج الأولى على الإطلاق.