تشريح جثة فتاة قتلتها شقيقتها بسبب حبسها فى المنزل وتقديم تقرير للنيابة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال مصحلة الطب الشرعى على تشريح جثمان فتاة قتلت على يد شقيقتها بمنطقة الوراق، بعدما سددت لها عدة طعنات نافذة، بسبب مشاركتها مع والديها فى منع المتهمة من مغادرة المنزل نتيجة زواجها عرفيًا؛ لتحديد الإصابات التى لحقت بها وكيفية حدوث تلك الإصابات والأداة المستخدمة فى إحداثها وتقديم تقرير وافً بالصفة التشريحية لجهات التحقيق؛ لاستكمال تحقيقاتهم فى القضية.

كانت مباحث الجيزة، ألقت القبض على فتاة، لاتهامها بقتل شقيقتها بمنطقة الوراق، حيث سددت لها طعنة نافذة، ما أسفر عن مصرعها فى الحال، بسبب حبس المجنى عليها ووالدها للمتهمة بالمنزل، نتيجة زواجها عرفيا من أحد الأشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل شقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليها، مصابة بطعنة نافذة بسلاح أبيض.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة بارتكاب الجريمة، شقيقة الضحية، وأن القاتلة كانت تزوجت عرفيا عدة مرات، وانفصلت عن أزواجها، ثم تزوجت مرة أخرى عرفيا، ما دفع والدها وشقيقتها المجنى عليها لحبسها بالمنزل، وطلبت المتهمة من المجنى عليها السماح لها بقضاء حاجتها، وفور فك قيدها، طعنتها بسكين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.