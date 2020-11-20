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ترامب للأمريكيين: سأقاتل لمصالحكم حتى آخر لحظة.. ويهاجم شركات الأدوية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:08 م
ترامب للأمريكيين: سأقاتل لمصالحكم حتى آخر لحظة.. ويهاجم شركات الأدوية دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض: "سأظل أقاتل من أجل مصلحة المواطنين الأمريكيين لآخر لحظة". وأضاف ترامب مهاجما شركات الأدوية: "أنتم ترون أن الأمر ليس سهلا.. شركات الأدوية استثمرت الملايين من الدولارات خلال الحملة الانتخابية التى فزت بها فى الواقع، ولكننا سنرى كيف سينتهى الأمر.. لقد كان هناك شركات الأدوية ضدنا وشركات التكنولوجيا أيضا ضدنا".

وأكمل الرئيس الأمريكى، حديثه قائلا: "تلك الشركات استثمرت الملايين ضدى.. أنهم لا يحبونى.. فايزر وغيرها قرروا عدم تقييم اللقاحات المحتملة ليأخروا الكشف عن اللقاح لما بعد الانتخابات.. ولكن هؤلاء الفاسدين لن يوقفونى عن العمل لصالح الأمريكيين".

وفى وقت سابق، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تكن أكثر استعدادا من اليوم لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف مايك بـنس: أؤكد للشعب الأمريكى أننا لن ندخر أى جهد لتوفير اللقاحات للشعب الأمريكى.


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البيت الأبيض

ترامب

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