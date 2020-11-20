تحرير 19 قضية مخدرات وضبط كيلو ونصف من مخدر الاستروكس بحملة بمركز طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة، اليوم، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المخدرات، أسفرت عن تحرير 19 قضية مخدرات والتحفظ على كيلو ونصف كيلو استروكس بمركز طوخ.

تلقي اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بقيام حملة مكبرة بمركز طوخ بمشاركة اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 قضية مخدرات وضبط كيلو ونص استروكس و900 جرام بانجو و700 جرام "شادو" وقضية حيازة بندقية خرطوش و2 طلقة نارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.