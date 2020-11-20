اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 19 قضية مخدرات وضبط كيلو ونصف من مخدر الاستروكس بحملة بمركز طوخ

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:32 ص
تحرير 19 قضية مخدرات وضبط كيلو ونصف من مخدر الاستروكس بحملة بمركز طوخ مخدرات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة، اليوم، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المخدرات، أسفرت عن تحرير 19 قضية مخدرات والتحفظ على كيلو ونصف كيلو استروكس بمركز طوخ.

تلقي اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بقيام حملة مكبرة بمركز طوخ بمشاركة اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، وأسفرت الحملة عن تحرير 19  قضية مخدرات وضبط كيلو ونص استروكس و900 جرام بانجو و700 جرام "شادو" وقضية حيازة بندقية خرطوش و2 طلقة نارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

حملة امنية

حملة مكبرة

مركز طوخ

مخدرات

استروكس

مخدر الشادو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يستعيد الأشقاء الخمسة ووالدتهم من محافظة الإسماعيلية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 04:12 م

أمن القليوبية ينفى شائعة اختفاء 5 أشقاء..ويؤكد: مع والدتهم بالإسماعيلية

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 03:20 م

أمن القليوبية يحرر طفلة اختطفها 3 سيدات من والدتها بالخانكة لخلافات مالية

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:51 م

أمن القليوبية يضبط مدمن هارب من أحد مصحات علاج الإدمان بالعبور.. صور

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:54 ص

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة دراجة نارية من قائدها.. وضبط الجناة

الأحد، 01 نوفمبر 2020 11:49 ص

أمن القليوبية يفضح أهداف المتهمين بالتنمر على شخص من ذوى الإعاقة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 12:54 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة