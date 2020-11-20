اليوم السابع
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تحريات لكشف غموض مقتل ربة منزل داخل شقتها فى إمبابة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:54 م
تحريات لكشف غموض مقتل ربة منزل داخل شقتها فى إمبابة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بالجيزة، إجراء التحريات لكشف هوية المتهم بقتل ربة منزل، حيث تم العثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بإمبابة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة الضحية، وأكدت التحريات وجود شبهة جنائية.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية المتهم، من خلال فحص كاميرات المراقبة، المترددين على الضحية، والاستماع لأقوال جيرانها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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