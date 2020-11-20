تحديد 3 أدوية كعلاجات محتملة لـ كورونا.. منها أدوية للملاريا وضغط الدم

كتبت إيناس البنا

حدد الباحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي الأمريكية الذين يعملون مع زملائهم في جامعة نيومكسيكو 3 عقاقير ، تمت الموافقة عليها بالفعل لاستخدامات أخرى في البشر ، كعلاجات محتملة لـ فيروس كورونا.واستنادًا إلى الفحص الافتراضي والمضاد للفيروسات في المختبر الذي بدأ في الأشهر الأولى من جائحة كورونا ، قام الباحثون بتحديد zuclopenthixol و nebivolol و amodiaquine كعلاجات واعدة للفيروس في المراحل الأولى.

في ورقة بحثية نُشرت في ACS Pharmacology & Translational Science ، اقترح الباحثون الأدوية كمرشحين محتملين للاختبار في التجارب السريرية المستقبلية لتحسين الاستجابة المناعية للفيروس، Amodiaquine هو مضاد قديم للملاريا ، zuclopenthixol هو مضاد للذهان ، و nebivolol هو دواء ضغط الدم.



تحديد علاجات كورونا

تنص الورقة البحثية على أنه "في سياق هذا الوباء على وجه الخصوص، هناك حاجة صارمة لدراسات عالية الجودة يمكن أن توفر معرفة نقدية بشأن مرض كورونا، ومقترحات علاجية موثوقة".

كتب الباحثون: "نظرًا للحاجة إلى تحسين الفعالية والسلامة ، فإننا نقترح استخدام زوكلوبينثيكسول ، ونيبيفولول ، وأمودياكين كمرشحين محتملين للتجارب السريرية ضد المرحلة المبكرة من عدوى السارس- CoV-2".

وبمقارنة الأدوية مع هيدروكسي كلوروكوين ، الدواء المضاد للملاريا الذي تمت دراسته بشكل متكرر في التجارب السريرية لاستخدامه كعلاج لـ COVID-19 ، فحص الباحثون 4000 دواء معتمد ووجدوا أن هذه الأدوية الثلاثة تعمل بشكل مشابه لهيدروكسي كلوروكوين، وفي بعض الحالات ، أكثر بأمان.

يشير البحث إلى أنهم قد يحسنون أيضًا فعاليتهم عند دمجهم بجرعات أقل مع remdesivir ، وهو مضاد للفيروسات حصل على تصريح استخدام طارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كعلاج لـ COVID-19.