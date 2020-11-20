بومبيو من أبوظبي: أحرزنا تقدمًا كبيرًا لتعزيز السلام فى الشرق الأوسط

كتب أحمد عبد الرحمن

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو من أبوظبي: "أحرزنًا تقدمًا كبيرًا في تعزيز السلام في الشرق الأوسط"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان النظام السورى، ندد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى "الجولان المحتل".

وقبلها زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منطقة الجولان، حيث إن بزيارة مايك بومبيو للجولان يكون أول وزير خارجية أمريكي يزور الهضبة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلتين، وأكد أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح ويُشجع الحكومة اليمينة في إسرائيل على المُضي قدماً في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية، والتي تشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين.