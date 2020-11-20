اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية بسبب الأمطار

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:52 م
انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية بسبب الأمطار انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسببت غزارة الأمطار بمحافظة الإسكندرية، في انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية بمنطقة اللبان دون إصابات. وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار وإبلاغ الحماية المدنية، وبالمعاينة تبين سقوط أجزاء من عقار رقم 18 فى حارة الطويلة بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية دون إصابات.

 
ودفعت الحماية المدنية بسيارات وتم وضع حواجز حديدية حفاظا على أرواح المواطنين وتحرير محضر بالواقعة والغرض على النيابة المختصة.
 
وتتعرض الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى إلى نوة «باقي المكنسة»، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.
 
وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة  التى لم تتوقف منذ الساعات الاولى من الصباح الباكر شوارع الإسكندرية 
كما أكد المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، استمرار أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول كميات أمطار غزيرة صباح اليوم.
 
وأشار أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة للتعامل مع الأمطار من بدالات وسيارات وطلمبات محمول، بكافة أنحاء مناطق التجمعات.
وتابع أن أعمال سحب المياه لازالت مستمرة بمناطق الدخيلة أمام المحكمة، كوبرى ابو ثلاث عيون بوابور المياه، الكوبرى بعين واحدة بمحرم بك، وأمام مكتبة الإسكندرية وإدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى ونفق كليوباترا وعدة مناطق متفرقة يالإسكندرية.
 
received_176656494101540
انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية

received_179432427178976
انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية
 
 
 

 


الطقس غدًا

الطقس اليوم

حالة الطقس

اخبار الطقس

الطقس غدا

الطقس في الإسكندرية

حاله الطقس

الطقس في القاهرة

الطقس الان

الطقس في مصر

حالة الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

الطقس في الاسكندريه

حالة الطقس في الإسكندرية

اخبار الطقس غدا

هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا

حالة الطقس بالاسكندرية

الطقس فى القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شوارع الإسكندرية تغرق.. بحيرات تحاصر مستشفى الأطفال بالرمل وطوارئ بالمحافظة.. صور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:04 م

توقف حركة المرور بميدان فيكتور عمنويل بالإسكندرية بسبب الأمطار.. صور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:57 م

طقس الإسكندرية الآن.. الدفع بالمعدات المجهزة للتعامل مع الأمطار.. صور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:54 م

موجة من الطقس السيىء تضرب الإسكندرية.. أمطار رعدية غزيرة وانخفاض درجات الحرارة منذ الساعات الأولى.. متابعة دورية لحالة المصارف ومعدلات تصريف المياه.. والمحافظة تطالب المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة.. صور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة