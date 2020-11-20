انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية بسبب الأمطار

وتتعرض الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى إلى نوة «باقي المكنسة»، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة التى لم تتوقف منذ الساعات الاولى من الصباح الباكر شوارع الإسكندرية

كما أكد المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، استمرار أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول كميات أمطار غزيرة صباح اليوم.

وأشار أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة للتعامل مع الأمطار من بدالات وسيارات وطلمبات محمول، بكافة أنحاء مناطق التجمعات.

وتابع أن أعمال سحب المياه لازالت مستمرة بمناطق الدخيلة أمام المحكمة، كوبرى ابو ثلاث عيون بوابور المياه، الكوبرى بعين واحدة بمحرم بك، وأمام مكتبة الإسكندرية وإدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى ونفق كليوباترا وعدة مناطق متفرقة يالإسكندرية.