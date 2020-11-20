انطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية اليوم

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

قالت مها الحفناوى، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، إنه من المقرر أن تنطلق بعد ظهر اليوم الجمعة، قافلة مساعدات "صندوق تحيا مصر" لدعم الأسر الأولى بالرعاية من محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.