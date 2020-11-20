المغرب يسجل 4706 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 4706 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 316260 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3437464 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 92 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5182 حالة، كما تم تسجيل 4220 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 262212 شخصا.