الكشف على 825 حالة خلال القافلة الطبية بقرية عزبة عبدالرحمن بنجع حمادى ‪ قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية عزبة عبدالرحمن بمركز نجع حمادى ‪ يومى الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها

‪وأوضح الداودى، أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 825 حالة، مضيفا أنه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد 101حالة وعمل سونار لعدد 63 حالة ‪ .

وأشار الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا الى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما 95 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة .