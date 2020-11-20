قامت شركة صينية للشاى الأيكولوجي الجبلي بضغط الشاn بدءا من أكتوبر هذا العام باستخدام نوع من الشاي المخمر يحظى بشعبية كبيرة في الصين، فيما استغرق تشكيل عمود الشاي 37 يوما، وتعد مقاطعة يونان قاعدة رئيسية لإنتاج الشاي في الصين، أنتجت فى عام 2019، 431 ألف طن من الشاي بقيمة 6ر93 مليار يوان ( نحو 14 مليار دولار).