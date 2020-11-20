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السرعة الزائدة وراء إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب "مينى باص" بشارع رمسيس

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:41 م
السرعة الزائدة وراء إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب "مينى باص" بشارع رمسيس حادث تصادم -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية بشأن حادث انقلاب مينى باص بشارع رمسيس أمام المستشفى القبطى، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص، أن السرعة الزائدة وراء الحادث.

 

وكانت النيابة أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع رمسيش بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين انقلاب "مينى باص" بشارع رمسيس أمام المستشفى القبطى، مما أسفر عن إصابة 9 اشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال مرور القاهرة برفع اثار الحادث واعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


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