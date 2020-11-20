الدم بقى ميه.. قتل ابن عمه رميا بالرصاص بسبب خلاف على قطعة أرض بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يقيم بناحية قرية الهيشة بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، مصرعه على يد نجل عمومته عقب قيامه بإطلاق النار عليه من سلاح نارى كان بحوزته، بسبب الخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزى وإيداعها داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوفاة عامل على إثر إصابته بطلق نارى بالبطن على يد أبن عمه بسبب خلافات بينهما.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز والنقيب أحمد رشاد معاون مباحث المركز، وصول "خالد م ع م" 48 سنة عامل، ويقيم بناحية الهيشة دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مصابا "طلق ناري بالبطن"، وتوفي عقب وصوله.

وبالفحص وسؤال شقيقه "علي م ع م" 45 سنة عامل، يقيم بذات الناحية، اتهم نجل عمومته "عقل د أ ع" يقيم بذات الناحية، بالتعدي علي شقيقه، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما نتج عنه إصابته ووفاته، بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض بذات الناحية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيات.