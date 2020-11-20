الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمزرعة دواجن فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل نشب بمزرعة دواجن بقرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بمزرعة دواجن بقرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق والذى تبين أنه نشب بمزرعة دواجن على مساحة حوالى 400 متر دور أرضى كسارة بلاستيك ومخزن بلاستك ودور أول علوى مزرعة دواجن.

وتم السيطرة على الحريق بمساعدة 4 سيارات مطافئ سيارة أشمون وسيارة طليا وجريس وساقية أبو شعرة ولا يوجد خسائر فى الأرواح، والخسائر فى الممتلكات فقط وهو المبنى وما به من ممتلكات ودواجن حوالى 4000 دجاجة عمر 12 يوما، وتم اتخاذ اللازم فورا والسيطرة على الحريق.

ووجه سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بالمتابعة الكاملة وبحضور فريد هيكل رئيس الوحدة المحلية بالبرانية، حتى تستمر متابعة الأعمال للسيطرة الكاملة والتبريد الكامل.



الحماية المدنيه



الدفاع المدنى