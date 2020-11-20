اليوم السابع
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"التنمية المحلية" تطالب المواطنين بالابتعاد عن لوحات الإعلان وأعمدة الإنارة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:30 م
"التنمية المحلية" تطالب المواطنين بالابتعاد عن لوحات الإعلان وأعمدة الإنارة سيارات شفط مياه الأمطار
ماجد تمراز

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أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين في الإسكندرية والبحيرة والقاهرة والجيزة والدقهلية لمتابعة إجراءات مواجهتهم للأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أن هطول أمطار أدى إلى تجمعات في بعض المناطق بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، في مدينة نصر والمعادي ومصر الجديدة وكبري ألماظة ونفق السلام.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي لما جبريل ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "تم الدفع بعربيات الشفط، وتم الإعلان عن الخط الساخن في كل محافظة يمكن للمواطنين الاستعانة به، ولابد على المواطنين أن يتجنبوا النزول للشوارع حتى تتمكن عربات الشفط من ممارسة مهامها بسرعة، والابتعاد عن الوقوف أسفل الإعلانات الكبيرة وأعمدة الإنارة".

 

وقال: "محافظة الإسكندرية بها الآن نوة المكنسة وباقي النوة، لذلك شهدت المحافظة أمطار غزيرة أدت إلى عدة انهيارات، فضلا عن تجمعات المياه في عدد من الشوارع بالأحيا، وفي حالة وجود أي استغاثة من المواطنين يمكنهم التواصل عبر واتس آب وإرفاق صور بالشكوى ويتم توجيه الإغاثة إليها".


الامطار

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التنميه المحليه

وزاره التنميه المحليه

الاسكندريه

القاهره

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